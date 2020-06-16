РИАМО - 16 июн. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается переменная облачность без осадков, воздух днем прогреется до 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В Московском регионе установится жаркая погода. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — 28-30 градусов, по области – 25-30 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть переменный и слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%.

Геомагнитный фон во вторник прогнозируется преимущественно спокойный.