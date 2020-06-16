РИАМО - 16 июн. Жители и гости Подмосковья уже могут отдохнуть более чем на 220 летних верандах, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«С 12 июня получено 229 уведомлений о возобновлении деятельности летних веранд», - сказал Разин.

Он отметил, что всего в текущем сезоне в Подмосковье планируется открыть около 500 летних кафе.

Летние веранды на территории Подмосковья начали открываться 12 июня. О своем открытии заведения должны уведомить подмосковный Минсельхозпрод и орган местного самоуправления.

В летних кафе должно быть выделено по 5 квадратных метров площади на одного посетителя. Также предпринимателям необходимо соблюдать стандарт работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.