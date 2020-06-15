РИАМО - 15 июн. Движение на переправах и наплывных мостах на юго-востоке Подмосковья приостановили до тех пор, пока в реках не снизится уровень воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за обильных осадков существенно вырос уровень воды в реках Москве и Оке. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик осмотрел паромные переправы и наплывные мосты в Озерах, Коломне и Луховицах и проверил готовность объектов к возобновлению работы после паводка.

«Дорожные службы осуществляют круглосуточный контроль за уровнем воды в реках. При превышении допустимых отметок, в соответствии с нормативными требованиями, реализуются оперативные мероприятия по перекрытию движения транспорта и пешеходов по искусственным сооружениям», – сказал Гержик.

На сегодняшний день проезд открыт по мосту через Оку в Озерах, Черкизовский и Голутвинский мосты в Коломне. Также возобновлена работа переправы в селе Белоомут в Луховицах.

На переправах в селах Дединово и Ловцы, а также на наплавных мостах в Коломне движение планируется возобновить по мере снижения уровня воды. Сейчас перевозка жителей осуществляется с помощью пассажирских понтонов.