РИАМО - 15 июн. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области запретил четырем аптечным организациям региона вести дистанционную розничную торговлю лекарствами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 27 мая территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выдал первые три разрешения на осуществление розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами для медицинского применения дистанционным способом», – говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник разрешения на онлайн-торговлю медикаментами получили 12 аптек Московского региона, четыре фирмы получили отказ.

Заявки на получение разрешений от четырех аптечных организаций находятся на рассмотрении. Одна из фирм, получивших отказ, доработала документацию и отправила заявку повторно.