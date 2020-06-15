РИАМО - 15 июн. Столичным одиннадцатиклассникам вручили аттестаты об окончании школы, документы о получении среднего общего образования получили 64 тысячи выпускников, почти 11% из них закончили учебу с отличием, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

«Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Все прошло с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Аттестаты с отличием получили 6,8 тысячи ребят. Больше всего отличников оказалось в школах №1535, №710 и «Покровский квартал».

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Во время проведения экзаменов будут соблюдать все меры санитарной безопасности.