РИАМО - 15 июн. Главное следственное управление СК России по Москве предъявило 30-летнему мужчине обвинение в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 11 июня 2020 года обвиняемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного на территории Ломоносовского района в городе Москве, попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», - говорится в сообщении.

Жертве нападения удалось отбиться от насильника. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.