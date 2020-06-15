РИАМО - 15 июн. VI Всемирный конгресс по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог пройдет на площадке Российского университета транспорта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Российский университет транспорта был выбран местом проведения VI Всемирного конгресса по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог. Соответствующее письмо генерального директора МСЖД Франсуа Давенна поступило в вуз», – сказал ректор университета Александр Климов.

Он добавил, что заявки на проведение мероприятия подали от нескольких стран. На финальном этапе рассматривались предложения от России, Таиланда и Саудовской Аравии. Предыдущие конгрессы состоялись в Испании, Португалии, Австрии, Марокко и Германии.

Всемирный конгресс по железнодорожному обучению - крупнейший форум, который проводится в сфере управления персоналом, образования и обучения специалистов для железных дорог. Мероприятие проводится раз в два года.