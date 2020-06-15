РИАМО – 15 июн. Звездный адвокат Сергей Жорин сомневается, что после развода с женами актер Павел Прилучный и рэпер Джиган останутся с детьми по суду, сообщает Nation News.

«В суде исследуются все обстоятельства и доказательства того или иного действия. Побои — это как минимум административное правонарушение, а как максимум, уголовное преступление. Пока нет соответствующего решения суда или постановления, лицо не считается виновным. Если это не зафиксировано в соответствующем порядке, то это обстоятельство не будет в полной мере учитываться в суде», – сказал адвокат.

Он добавил, что детей могут опросить в присутствии психолога и выяснить взаимоотношения с каждым из родителей. Если факты рукоприкладства в семье подтвердятся, то детей с отцами не оставят.

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в понедельник, рэпера Джигана с его супругой Оксаной Самойловой суд развести пока не смог.