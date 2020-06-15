РИАМО – 15 июн. Депутат Государственной Думы РФ Елена Драпеко поддержала известную певицу и актрису Наталию Орейро, которая хочет получить российское гражданство, сообщает Nation News.

«Мы заинтересованы, чтобы у нас в России было как можно больше людей с высокой квалификацией. Это могут быть и инженеры, и айтишники, и математики, и артисты. Все, что касается высококвалифицированного труда, мы в этом заинтересованы. Будет ли Орейро полезна нам, я пока не знаю. Это решит работодатель. Вопрос здесь в том, что ей движет. Собирается ли она у нас работать или претендует на какие-то другие блага?» — сказала Драпенко.

Она подчеркнула, что в России самое щадящее налогообложение в мире. Ранее были случаи, когда знаменитости выбирали Россию, чтобы «спрятаться» от высоких налогов.

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет она переехала в Аргентину. Мировую известность девушка обрела после выхода телесериала «Дикий ангел». Также Орейро выпустила четыре студийных альбома. С 2001 года она регулярно приезжает на гастроли в Россию.