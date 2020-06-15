РИАМО - 15 июн. В этом сезоне в подмосковных дворах заделали уже более 53 тысяч ям, ремонт дорог продолжается, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Динамика устранения ям во дворах и внутриквартальных проездах у нас хорошая. С начала сезона устранили уже 53 004 ямы», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в Московской области оцифровали более 149 тысяч ям в 7897 дворах. В приоритетном порядке устраняют те дефекты, на которые жалуются жители.

Работы по ямочному ремонту планируют завершить до 1 августа.