РИАМО - 15 июн. Сотрудники Домодедовской таможни вместе с ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза радиоактивных веществ в Республику Корея посредством международного почтового отправления, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

На выездном КПП авиационного отделения перевозки почты датчики засекли повышенный уровень ионизирующего излучения. Таможенники установили, что бета-излучение исходит от почтового отправления - картонной коробки весом 21 килограмм.

«Было принято решение о проведении таможенного досмотра, при вскрытии упаковки почтового отправления обнаружены компасы Адрианова «Артиллерийский» без следов эксплуатации в количестве 240 штук», – говорится в сообщении.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели неотложный обыск в жилище отправителя посылки в Симферополе. Силовики обнаружили большое количество форменной одежды вооруженных сил и иной военной атрибутики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды радиоактивных веществ. Дело направили в следственный отдел ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.