РИАМО - 15 июн. Компания «Эйлитон», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», увеличит мощности производства вакуумных пробирок и запустит первую в стране линию по выпуску двусторонних игл для забора крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Резидент подписал с Фондом развития промышленности (ФРП) договор о выдаче льготного кредита в размере 50 миллионов рублей.

«Ввод еще одной линии по производству вакуумных пробирок позволит подмосковному заводу «Эйлитон» увеличить мощности до 170 миллионов пробирок в год и таким образом стать самым крупным производителем этой медицинской продукции в России», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Гендиректор группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов отметил, что с помощью кредита его предприятие реализует программу по формированию склада вакуумных пробирок.

«Заемные средства также будут использованы при закупке материалов и комплектующих для производства специальных игл для взятия венозной крови в вакуумные пробирки», – подчеркнул Шибанов.

В ОЭЗ «Дубна» уже смонтировали первую в России автоматическую линию по производству двусторонних игл. До конца июня предприятие намерено получить регистрационное удостоверение на иглы от Росздравнадзора и в июле начать их серийное производство.