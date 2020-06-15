РИАМО - 15 июн. Территория подмосковной особой экономической зоны «Дубна» увеличилась на 62,3 гектара, здесь ввели в эксплуатацию инновационно-технологический центр и создали семь новых производств, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории Московской области функционируют четыре особые экономические зоны: в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира. Они имеют развитую инфраструктуру, наделены особым юридическим статусом. И, что привлекает новых инвесторов, - льготными экономическими условиями», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Дубна» лидирует среди особых экономических зон России по количеству резидентов. В 2019 году в этой технико-внедренческой зоне зарегистрировали 165 организаций. Большинство из них выпускают продукцию, не имеющую как отечественных, так и зарубежных аналогов.

В 2020 году 28 компаний планируют инвестировать в проекты на территории ОЭЗ «Дубна» порядка 4,5 миллиардов рублей и создать более 1,3 тысячи рабочих мест. Сейчас общее количество рабочих мест на территории ОЭЗ приблизилось к 4,3 тысячи.