РИАМО – 15 июн. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в Москве, выступили за высшую меру наказания для актера Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию, сообщает kp.ru.

Брат погибшего Валерий Захаров и его жена Татьяна озвучили свою позицию в ходе телешоу.

«Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий и званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость. Для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам хотелось, чтобы это была высшая мера наказания», – сказала Захарова.

Она добавила, что родственников устроит 12 лет тюремного заключения в качестве наказания для артиста.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил крупное ДТП в центре Москвы. Пьяный артист выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Lada. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Также в крови актера нашли следы наркотиков.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до 12 лет лишения свободы.