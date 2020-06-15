РИАМО - 15 июн. Росмолодежь выделила Московскому государственному областному университету 6 миллионов рублей на развитие проектов, вуз вошел в число победителей грантового конкурса молодежных инициатив в сфере патриотического воспитания, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Университет признан победителем в номинациях «Развитие социальных лифтов» и «Спорт, ЗОЖ и туризм» и получит на развитие проектов 6 миллионов рублей. <…> Поздравляю сотрудников и студентов университета», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что работники вуза ведут большую работу с молодежью. Министр также пожелала сотрудникам и студентам университета новых побед и интересных проектов.

Грантовый конкурс прошел в 2020 году в заочном формате среди физических лиц, образовательных организаций высшего образования, а также некоммерческих организаций. В общей сложности на конкурс подали почти 13 тысяч заявок.