РИАМО - 15 июн. В Москве восстановили движение транспорта на съезде с Ленинского проспекта на проспект Вернадского, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В понедельник в районе дома №156 по Ленинскому проспекту 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу по двум сотрудникам Госавтоинспекции, которые остановили такси за нарушение правил дорожного движения.

Несмотря на ранения, полицейские смогли задержать Галаева. Стрелок был ранен ответным огнем. По информации некоторых СМИ, он скончался в больнице. Впоследствии эту информацию опровергли в СК.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте>>