РИАМО - 15 июн. За последние пять лет частота преждевременных родов в Московской области не превышает 5%, а с каждым годом выживаемость таких детей увеличивается и стремится к 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

За четыре месяца текущего года в регионе родилось 124 малыша с экстремально низкой массой тела менее 1 тысячи граммов. Самыми тяжелыми пациентами с серьезным прогнозом для жизни и долгосрочными исходами остаются дети менее 500 грамм, их родилось 23.

«Выживаемость таких детей в Московской области достигает 60%. Самый маленький пациент, которого удалось выходить, весил всего 380 граммов и сейчас ему 2 года. Таких результатов удалось достичь благодаря трехуровневой системе оказания помощи беременным и новорожденным», – пояснила внештатный специалист по акушерству и гинекологии, главврач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

В Московской области на сегодняшний день функционируют семь учреждений родовспоможения третьего уровня, где есть все необходимое для оказания помощи данным пациентам: высококвалифицированные специалисты и современное оборудование.

Кроме того, применяются современные здоровьесберегающие технологии, уделяется большое внимание организации грудного вскармливания. Малыши получают развивающий уход, для каждого младенца обеспечивается семейно-ориентированный подход.