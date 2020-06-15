РИАМО - 15 июн. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин посадил сирень из сада космонавта Павла Беляева в саду Дома-музея академика С. П. Королева в Москве, акция прошла в День России, говорится в сообщении пресс-службы Музея космонавтики.

Акцию посвятили памяти Героя Советского Союза, летчика-космонавта, командира корабля «Восход-2» Павла Беляева и его супруги Татьяны Филипповны, которая ушла из жизни 6 июня 2020 года. Татьяна Филипповна Беляева была первым директором Музея космонавтики в Звездном городке, который организовали по инициативе отряда космонавтов «гагаринского набора».

«До последних дней жизни Татьяна Филипповна была на связи. Она уделяла много внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По ее инициативе в школе, в которой учился П. И. Беляев, в рамках проекта «Гагаринский урок «Космос – это мы» в 2018 году установили парту космонавта-героя. Татьяне Филипповне очень хотелось в год 95-летия ее супруга Павла Беляева подарить в память о нем сирень музеям космонавтики», – сказала директор Фонда «Космос – это мы» Елена Метелковская.

пресс-служба Музея космонавтики пресс-служба Музея космонавтики 1 из 2

Она подчеркнула, что после ухода из жизни Татьяны Филипповны представители фонда посчитали своим долгом исполнить ее желание, посвятив акцию не только Павлу Беляеву, но и ей самой.

Акция была организована Фондом популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы» совместно с космическими музеями и школами при поддержке главы Звездного городка, семей Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. П. Артюхина и Героя Советского Союза, летчика-космонавта П. И. Беляева.

Сирень в рамках акции посадили на территории трех космических музеев и двух школ — Дома-музея академика С. П. Королева в Москве - подразделения Музея космонавтики; Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге и Объединенного мемориального музея Ю. А. Гагарина в городе Гагарине Смоленской области, а также в школах имени П. И. Беляева в Вологодской области и имени Ю. А. Гагарина в Смоленской области.