РИАМО - 15 июн. Врачи-эндоскописты Боткинской больницы извлекли из пищевода москвички зубную щетку, которой девушка пыталась протолкнуть застрявший в горле кусок колбасы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Для извлечения инородного предмета медикам потребовался час. Врачи сделали петлю и эндоскопом аккуратно вытащили щетку. Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел с девушкой дома.

«Во время семейного ужина она подавилась колбасой. Девушка почувствовала, что в ее горле застрял кусок пищи, и пошла в ванную комнату, чтобы избавиться от проблемы. Пациентка пыталась протолкнуть злополучный кусок зубной щеткой. В самый неожиданный момент, когда средство гигиены (обычного стандартного размера) уперлось в кусок пищи, девушка нечаянно вдохнула и вместе с застрявшей в горле колбасой проглотила зубную щетку», - говорится в сообщении.

Сразу же после происшествия родители девушки вызвали скорую помощь. После успешной операции пострадавшей придется наблюдаться у хирурга.