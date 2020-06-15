РИАМО - 15 июн. Физические лица могут пользоваться всеми бытовыми приборами учета коммунальных ресурсов без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе разрешается пользоваться счетчиками с истекшим сроком поверки, говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта.

Мораторий на поверку счетчиков ввели для снижения рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией. Постановление федерального правительства, регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета до 2021 года, вступило в силу в начале апреля.

«Постановление также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета», - отмечается в сообщении.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета платы за потребленные коммунальные услуги, неустойки при этом не взыскиваются.

Росстандарт также предупредил жителей о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Такие недобросовестные компании распространяют ложную информацию о том, что поверку счетчиков необходимо в обязательном порядке провести до конца 2020 года.