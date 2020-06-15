РИАМО - 15 июн. Культурная среда Московской области возвращается в обычный режим после карантина, за две недели в 10 усадебных парках на территории пяти музеев-заповедников Подмосковья побывали 10 тысяч посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В первый день лета открылась книговыдача в библиотеках Подмосковья. Книги выдаются по предварительному заказу на сайтах библиотек или по телефону. На 15 июня в 337 библиотеках жителям Московской области выдано 180 тысяч книг», - говорится в сообщении.

C 8 июня Московская губернская универсальная библиотека впервые открыла летний онлайн-лагерь «Все лучшее от Губернской библиотеки» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня его «посещают» почти 70 ребят.

Кроме того, в Подмосковье с 3 июня возобновился киносъемочный процесс. При этом нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Так, численность съемочной группы не должна превышать 50 человек. На сегодня в кинокомиссию Московской области подано 32 заявки на оказание содействия в проведении съемок на территории региона.

Также с 11 июня стартовал проект «Кинопаркинг». Автокинотеатры открылись на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, а также в парках Одинцова, Солнечногорска, в Дмитрове и на парковке МВК «Новый Иерусалим» в Истре. 19 июня кинопаркинг откроется на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкине, 22 июня – в Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Все кинопоказы для зрителей бесплатные и проходят в одно время – в 21:45.

Только за минувшие выходные в «Кинопаркинги» приехали кинозрители на 1,68 тысячи автомобилях. В ближайшее время к проекту присоединятся Королев, Шаховская и Орехово-Зуево.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.