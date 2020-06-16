РИАМО - 16 июн. Смотровая площадка PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже небоскреба в «Москва-Сити», возобновляет свою работу со вторника, сообщил РИАМО представитель пресс-службы PANORAMA360.

Ранее смотровую площадку закрыли из-за введения в столице режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

«В целях поддержки москвичей и гостей столицы мы подарили свыше 2 тысяч билетов для бесплатного посещения площадки 16, 17 и 18 июня. С 19 июня площадка работает в стандартном режиме. Билеты со скидкой можно приобрести на сайте pnr360.ru», - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности гостей посещение смотровой площадки будет организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Все посетители обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. Во время акции продолжительность посещения PANORAMA360 ограничена.

Гости PANORAMA360 смогут продегустировать мороженое от самой высокой фабрики в мире, а также узнать историю создания мороженого в самом высоком музее Москвы. Кроме того, на площадке доступны 3D-квест «Москва-Сити» и цифровой гид, который познакомит с 33 достопримечательностями столицы с высоты 89-го этажа.

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15 ИЮНЯ

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- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.