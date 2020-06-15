РИАМО - 15 июн. Пассажиры МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» смогут пересесть с семи станций на Большую кольцевую линию метро после ее полного открытия, которое состоится до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сегодня на МЦД-1 уже есть пересадки на действующий участок Большого кольца.

«Со станции Савеловская первого диаметра можно пересесть на одноименную станцию БКЛ, переход занимает всего три минуты пешком. С остановочного пункта Тестовская МЦД-1 пассажиры могут пешком дойти до двух станции Большой кольцевой линии: 14 минут займет путь до станции «Шелепиха» и 12 минут — до станции «Деловой центр» (по данным приложения «Метро Москвы»). Посмотреть видео переходов со станций МЦД на открытые станции БКЛ можно в приложении «Метро Москвы», - говорится в сообщении.

До конца 2021 года с открытием станции «Кунцевская» Большого кольца (проектное название «Можайская») у пассажиров МЦД-1 появится еще одна пересадка на новое кольцо. Для комфортного перехода пассажиров на станции Кунцевская МЦД-1 построят дополнительный западный подземный тоннель с вестибюлем.

Всего с запуском Большого кольца метро и открытием еще трех маршрутов МЦД с кольцевой линии можно будет пересесть на 18 станций всех пяти диаметров.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>