РИАМО - 15 июн. Компания «Исток», которая изготавливает транспортные прицепы-фургоны для бизнеса, отдыха и мототехники, заключила контракт на поставку прицепов в Узбекистан, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Выйти на экспорт компании помогло министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мининвест Подмосковья оказывает содействие для выхода предприятий Московской области на иностранные рынки товаров. ЗАО «Искра» мы помогли в вопросах таможенного оформления грузов. Узнать подробно о мерах поддержки внешнеэкономической деятельности подмосковных предприятий можно на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Ранее при поддержке подмосковного фонда внешнеэкономической деятельности компания приняла участие в международной выставке в Узбекистане. Это помогло производителю продвинуть свою торговую марку на экспортный рынок.