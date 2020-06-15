РИАМО - 15 июн. Компания «Исток», которая изготавливает транспортные прицепы-фургоны для бизнеса, отдыха и мототехники, заключила контракт на поставку прицепов в Узбекистан, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Выйти на экспорт компании помогло министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Ранее при поддержке подмосковного фонда внешнеэкономической деятельности компания приняла участие в международной выставке в Узбекистане. Это помогло производителю продвинуть свою торговую марку на экспортный рынок.
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