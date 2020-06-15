РИАМО - 15 июн. С 22 июня по 6 июля управление Роспотребнадзора по Московской области проведет горячую линию по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности, сообщается на сайте ведомства.

«Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-222-13-60; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240)», - говорится в сообщении.

Специалисты дадут рекомендации по выбору продуктов питания, а также расскажут о нормативных требованиях к хлебобулочной продукции и ее маркировке.

Также граждане смогут узнать, куда писать обращение в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине.

Получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте можно на сайте Роспотребнадзора России, портале ГИС ЗПП ().