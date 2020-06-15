РИАМО - 15 июн. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что у всех поисково-спасательных станций есть новые гидрокомбинезоны сухого типа. Они подходят для длительной работы в воде, современные водолазные телефонные станции.

«Также приобрели новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров», - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что новый эхолот нужен для визуализации подводных объектов. Он может построить рельеф дна в режиме 3D. Таким образом, с его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна.

Устройство может отображать температуру воды и воздуха, а также даст знать о человеке за бортом судна.

Что касается портативного водолазного телеуправляемого аппарата, то это фактически подводный робот, который может ходить под водой и оснащен двумя цифровыми видеокамерами, а также лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов.

С помощью такого снаряжения спасатели и водолазы смогут оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории столицы.