РИАМО - 15 июн. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего москвича, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности мужчине и его малолетней дочери во время «Внедорожной масленицы» в Богородском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что 1 марта 2020 года около деревни Марьино Богородского городского округа во время проведения мероприятия «Внедорожная масленица» в процессе буксировки внедорожника, принадлежащего обвиняемому, оторвалось металлическое зацепное устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем. Оно было установлено обвиняемым на автомобиль самостоятельно», - говорится в сообщении.

Отлетевшая деталь зацепила проходящего мимо 40-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь. Пострадавшие получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

В ходе расследования был допрошен ряд свидетелей, осмотрено место происшествия, изъяты два внедорожника и буксировочный трос. Специалист осмотрел автомобили и крепежную систему буксировочного средства. Также была проведена судмедэкспертиза.

На данный момент собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.