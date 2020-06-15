РИАМО - 15 июн. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего москвича, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности мужчине и его малолетней дочери во время «Внедорожной масленицы» в Богородском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Отлетевшая деталь зацепила проходящего мимо 40-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь. Пострадавшие получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.
В ходе расследования был допрошен ряд свидетелей, осмотрено место происшествия, изъяты два внедорожника и буксировочный трос. Специалист осмотрел автомобили и крепежную систему буксировочного средства. Также была проведена судмедэкспертиза.
На данный момент собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.
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