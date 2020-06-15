РИАМО - 15 июн. На портале «Добродел» началось голосование по строительству тротуаров на областных дорогах в 2021 году, оно продлится до 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Первый этап голосования завершен, в нем приняли участие более 15 тысяч жителей Подмосковья, оставив свыше 18 тысяч комментариев. <...> Порядка 25% от общей программы строительства новых тротуаров в 2021 будет определено с помощью жителей Подмосковья», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что второй этап голосования продлится до конца месяца. В общий перечень включили участки вдоль региональных дорог, которые жители предложили ранее, и участки, отобранные профильными ведомствами.

Принять участие в голосовании до 30 июня могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может предложить дорогу для строительства тротуара. Можно также приложить фото, оставить комментарии либо поделиться своим мнением о любой другой дороге и поддержать комментарии других пользователей.