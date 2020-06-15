РИАМО - 15 июн. Врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты возобновили прием пациентов в Подмосковье, также к обычному режиму работы вернулись стоматологии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг или через call-центр губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.

«По поручению губернатора мы продолжаем возобновлять плановую работу наших медицинских организаций. С сегодняшнего дня можно записаться на прием к стоматологу, терапевту, педиатру, хирургу, онкологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, психиатру, фтизиатру», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Направление к узкопрофильному специалисту пациенту выпишет врач. Кроме того, пациенты могут получить бесплатную телемедицинскую консультацию на портале госуслуг по будням с 08:00 до 20:00.

Жителей Подмосковья предупредили, что приходить в поликлинику необходимо в перчатках и маске. На входе пациентам измеряют температуру тела, разметка на полу напоминает о соблюдении социальной дистанции. В целях безопасности на стойках администраторов установили защитные экраны, дезинфекцию помещений проводят после каждого приема.

Если у пациента наблюдаются симптомы ОРВИ, приходить в поликлинику нельзя. Необходимо остаться дома и вызвать врача.

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