РИАМО - 15 июн. Больше 1,2 тысячи спортсменов-членов сборных команд Московской области, показавшие высокие достижения на всероссийских соревнованиях, в этом году получат стипендию губернатора, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.

В общей сложности по итогам соревновательного сезона 2019 года на стипендию губернатора претендуют 1243 кандидата, представляющих 62 спортивные федерации. В их числе 306 спортсменов по адаптивным видам спорта. Заявки на получение стипендии принимаются ежегодно.

«Стипендия губернатора Московской области – важный элемент поддержки отличившихся спортсменов <...>. Среди них как действующие члены сборных команд региона в традиционных и адаптивных видах спорта, так и спортсмены-ветераны», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что по итогам прошлого года было получено 1250 запросов на стипендию, а в этом году число лауреатов может быть увеличено. При этом размер ежемесячных выплат для стипендиатов составит от 5 до 12 тысяч рублей в зависимости от их спортивных успехов.

47 пожизненных выплат производится чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам (38 спортсменов и девять тренеров). Стипендия для них варьируется от 12 до 20 тысяч рублей. 15 стипендий выплатят детям с ограниченными возможностями, занявшим призовые места на всероссийских и областных первенствах. На эти выплаты в 2020 году претендуют 50 кандидатов.