РИАМО - 15 июн. В Москве задержали подозреваемого в убийстве матери, преступление было совершено в квартире на юге столицы, следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 15 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Миллионщикова в <...> Москве, мужчина нанес своей матери не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – сказала Иванова.

Она добавила, что в данный момент следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.

По словам Ивановой, мужчина 1970 года рождения задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу в целях проверки психического здоровья подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.