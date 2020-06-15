РИАМО - 15 июн. Офисы обслуживания клиентов «Мособлгаза» вернулись к работе в штатном режиме, на территории представительств компании соблюдаются все требования безопасности для сотрудников и клиентов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Центральные офисы расположены в следующих городах: Подольск, Коломна, Красногорск, Ногинск, Одинцово и Мытищи. Помимо офисов к работе вернулись и все районно-эксплуатационные службы, кроме тех, которые расположены в Малаховке (ее открытие запланировано на 1 июля текущего года), Дедовске, Солнечногорске», – говорится в сообщении.

В помещениях провели комплекс профилактических мероприятий. Например, нанесли разметку для соблюдения соцдистанции. На территории офисов проводится регулярная дезинфекция контактных поверхностей, сотрудники обеспечены средствами защиты.

Всем посетителям измеряют температуру тепловизором, чтобы обезопасить сотрудников филиалов и защитить клиентов.

Режим работы районно-эксплуатационных служб можно на сайте «Мособлгаза» в разделе «Филиалы». Граждан просят приходить в офисы в средствах индивидуальной защиты.

«Мособлгаз» также расширил спектр сервисов, которые доступны дистанционно. Большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет предприятие, доступны в Личном кабинете клиента.