РИАМО - 15 июн. Сотрудники столичного управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве, а также их сослуживцы из Северо-Западного административного округа при участии Росгвардии столицы задержали лжеэкстрасенсов, подозреваемых в мошенничестве, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и восемь участников группы. Сотрудники следственного управления возбудили девять уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество), из них восемь - с квалифицирующим признаком в составе организованной группы.

«В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время установлены обстоятельства более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. По предварительным данным общая сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей», - сказала Волк.

По версии следствия, злоумышленники рекламировали свои экстрасенсорные услуги на телевидении. Позвонив по указанному номеру телефона, доверчивые граждане рассказывали оператору кол-центра о своей проблеме. Тот записывал потерпевших на первичный магический обряд стоимостью от 20 до 25 тысяч рублей. После этого сеанса у людей якобы обнаруживали порчу.

Для исцеления аферисты предлагали клиентам оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь. Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. После получения денег лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь.

По результатам 12 обысков по местам фактического проживания подозреваемых и в офисах, где находились кол-центры злоумышленников, оперативники обнаружили и изъяли базы с персональными данными граждан, банковские карты, компьютерную технику, средства связи и документы, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», - заключила Волк.