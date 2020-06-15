РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет правовую помощь обратившемуся к нему отцу четверых детей, которого вместе с семьей выселяют из служебной квартиры, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов провел онлайн-прием жителей Балашихи и Реутова. Среди них Сергей - отец четверых детей из Балашихи. Он рассказал, что после увольнения со службы его семью выселяют из служебной квартиры. Первый суд уже состоялся, но решение было принято не в пользу многодетной семьи.

«Окажем Сергею правовую помощь. Нужно разобраться в причинах и вариантах решения данного вопроса. Оставлять многодетную семью на улице недопустимо», - сказал Ефимов.

Он попросил заявителя прислать решение суда для дальнейшей работы с обращением.

Житель микрорайона Заря, полковник в отставке Василий Георгиади пожаловался в ходе приема на то, что у пенсионеров не работают соцкарты и ветераны не могут доехать до аптеки, чтобы купить лекарства.

«В связи с пандемией, действительно, у пенсионеров блокировались карты. С 15 июня такие ограничения сняты, городские маршруты вновь стали ходить по расписанию будних дней», - подчеркнул Ефимов.

Всего в ходе дистанционного приема к депутату обратилось 6 горожан. Вопросы касались также материальной помощи, окоса травы на газоне и своевременного вывоза твердых бытовых отходов с площадки.

Оставить свой вопрос Тарасу Ефимову можно, позвонив по телефону: 8(495)522-61-00 или написав на электронную почту: taras-efimov@mail.ru.