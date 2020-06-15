РИАМО - 15 июн. За три дня 90,3 тысячи столичных пассажиров воспользовались сервисами для проверки компенсации по транспортным картам, также граждане пользовались сервисом Единого транспортного портала, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Спасибо всем, кто заранее проверил доступность продления своего проездного и активировал его через приложение «Метро Москвы» в Google Play», – говорится в сообщении.

В приложении «Метро Москвы» пассажиры провели 19 тысяч проверок. В Telegram-боте @MosCardCheckBot – 54,8 тысячи проверок.

Продлить льготные проездные на соцкартах можно с 12 июня в кассах метро или киосках «Мосгортранса» в зависимости от того, поездки на какой вид транспорта на них записаны.