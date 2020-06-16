РИАМО - 16 июн. Во вторник Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, в частности, для горожан открывают свои двери библиотеки, выставочные залы, музеи и зоопарки.

Столичные библиотеки возвращаются к работе в привычном графике по предварительной записи. Москвичи смогут сдать взятые ранее книги и получить новые, забронировав свободное время по телефону. С 23 июня библиотеки заработают в режиме свободного посещения.

Гостей ждут и в Московском зоопарке. Он будет работать с 07:30 до 22:00, купить билет можно только на сайте учреждения, поскольку кассы будут закрыты во избежание очередей.

Первое время в зоосаде останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. О необходимости соблюдать социальную дистанцию посетителям напомнит яркая разметка.

Также во вторник для посетителей открываются музеи и павильоны ВДНХ. На первом этапе в большинстве выставочных залов смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек. Посещение музеев возможно строго по тому времени, которое указано на электронном билете. Купить билеты можно на сайте ВДНХ, об открытии касс сообщат отдельно.

В «Москвариуме» и историческом парке «Россия — моя история» ограничений по количеству человек в зале нет, но всем гостям необходимо строго соблюдать социальную дистанцию.

Горожанам также стоит помнить о ношении маски и перчаток в общественных местах. Это позволит обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.