РИАМО - 16 июн. Со вторника в Москве отменяется запрет на проведение спортивных мероприятий, при этом действуют ограничения на количество зрителей.
Проведение спортивных мероприятий разрешается с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с департаментом спорта города Москвы.
Организаторы спортивных мероприятий обязаны учитывать требования Роспотребнадзора по работе предприятий в условиях угрозы распространения коронавируса.
Москва продолжает смягчать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В городе ранее отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска для поездок на транспорте.
В столице уже работают стройки, промышленные предприятия, торговые центры, салоны красоты. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы, бассейны и кафе.
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Текстовая трансляция
15 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.
- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.
- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.
- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.
- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.
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