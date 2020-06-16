РИАМО - 16 июн. Со вторника в Москве отменяется запрет на проведение спортивных мероприятий, при этом действуют ограничения на количество зрителей.

Проведение спортивных мероприятий разрешается с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с департаментом спорта города Москвы.

Организаторы спортивных мероприятий обязаны учитывать требования Роспотребнадзора по работе предприятий в условиях угрозы распространения коронавируса.

Москва продолжает смягчать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В городе ранее отменили режим всеобщей самоизоляции и цифровые пропуска для поездок на транспорте.

В столице уже работают стройки, промышленные предприятия, торговые центры, салоны красоты. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы, бассейны и кафе.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.