РИАМО - 15 июн. Государственное автономное учреждение Московской области «Центрлесхоз» продолжает выполнять санитарно-оздоровительные мероприятия на территории лесного фонда Подмосковья в рамках государственного задания, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Специалисты начали уборку неликвидной древесины в Талдомском лесничестве (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров-Талдом) и Виноградовском лесничестве (Гжельское участковое лесничество вдоль Носовихинского шоссе и Воскресенское участковое лесничество вблизи Воскресенска).

«Выборочные санитарные рубки продолжаются в Московском учебно-опытном лесничестве (Воря-Богородское участковое лесничество, вблизи деревень Аксиньино и 1-ая Алексеевка) и Талдомском лесничестве (Хотченское участковое лесничество вблизи деревни Федоровское)», – отмечается в материале.

Эксперты завершили работы по выборочной санитарной рубке в Воря-Богородском участковом лесничестве рядом с деревней Боково на площади 2,8 гектара и в Московском учебно-опытном лесничестве.

В Егорьевском лесничестве на площади 7,9 гектара завершили уборку неликвидной древесины, также уборку провели в Талдомском лесничестве на площади 6,8 гектара (Комсомольское участковое лесничество вблизи Талдома), Шатурском лесничестве на площади в 8,1 гектара (Мишеронское участковое лесничество рядом с поселком Мишеронский).

Продолжаются работы по сплошным санитарным рубкам в Сергиево-Посадском лесничестве, Шатурском лесничестве, Талдомском лесничестве, Московском учебно-опытном лесничестве, Дмитровском лесничестве.

Работы по уборке неликвидной древесины ведутся в Звенигородском лесничестве, Виноградовском лесничестве, Луховицком лесничестве, Наро-Фоминском лесничестве, Ногинском лесничестве, Орехово-Зуевском лесничестве и Ступинском лесничестве (сквер по улице Вахрушева, микрорайон Кашира-2).