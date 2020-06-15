РИАМО - 15 июн. Возведение пристройки на 400 мест к средней общеобразовательной школе №8 в подмосковном Королеве планируют завершить в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В новом трехэтажном корпусе, помимо универсальных учебных классов, разместят комнаты группы продленного дня, кабинеты музыки и изобразительного искусства, актовый зал, столовую на 350 мест с пищеблоком, технические и вспомогательные помещения.

«В настоящее время выполняются работы по устройству фасада, входных групп, монтажу внутренних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство территории. Строительная готовность объекта – 80%. Отставания от графика нет», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону и место для отдыха. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, устроены клумбы и цветники.

Строительство учебной пристройки ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет бюджетных средств.