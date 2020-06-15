РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 июн. В подмосковном Красногорске обсудили работу с обращениями граждан в ходе еженедельного совещания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Традиционное еженедельное совещание состоялось в муниципальном ЦУР Красногорска в понедельник, 15 июня. На повестке – работа с обращениями граждан. На особом контроле сферы ЖКХ, дороги и благоустройство, строительный блок», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина поставила всем профильным заместителям задачу – исключить отложенные решения и не допускать просрочек.

«Один из главных и принципиальных вопросов для нас – это своевременная и эффективная работа с обращениями граждан. Поэтому везде, где это возможно, проблемы нужно решать быстро. Там, где требуется больше времени – нужно простым и понятным языком объяснять жителям, когда и как будет решен их вопрос», – подчеркнула Хаймурзина.