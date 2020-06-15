РИАМО - 15 июн. Свыше 300 билбордов с портретами врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей скорой, борющихся с коронавирусом, разместили вдоль подмосковных улиц и трасс, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Труд медика для нас всегда был ценен, но реалии сегодняшнего дня заставили многих переосмыслить важность работы каждого медицинского работника нашей страны. Наши медики первыми вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на службу скорой медицинской помощи значительно выросла», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в конце апреля, когда началось большое количество госпитализаций, число вызовов неотложной и скорой помощи составляло около 15 тысяч в сутки. Ранее их было около 7 тысяч.

«Без ложной скромности, они – настоящие герои, на счету которых сотни спасенных жизней. И наш долг – помнить об их подвиге, они достойны этого», – заключила Стригункова.

Билборды с портретами разместили в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 21 июня.

За все время от коронавируса в Подмосковье выздоровели 17 422 человека.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В столице заготовили свыше 680 литров плазмы от переболевших коронавирусом, донорами реконвалесцентной плазмы стали 1102 человека.

- Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня. Со вторника, 16 июня, на территории города могут открыться веранды ресторанов и кафе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.