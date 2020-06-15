РИАМО – 15 июн. Депутат Госдумы РФ Олег Смолин не поддержал предложение главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского о переносе начала учебного года для школьников и студентов на 1 октября, а также добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать, будет ли вторая волна пандемии и когда она будет, сообщает Nation News.

По мнению Жириновского, перенос начала учебного года в России позволит гражданам подольше побыть на теплом юге и в сентябре. Также это позволит продлить лето – как в этом году, так и в последующие.

«Что касается отдыха у моря, так называемого бархатного сезона, это может быть актуально для Москвы, Петербурга, может быть, для самых северных регионов, где у людей достаточно высокие доходы. Для большинства же регионов неактуально. Большинство детей отдыхают либо дома, либо на даче, либо в своих регионах», – сказал Смолин.

Он добавил, что лучшее время для отдыха – это именно летние месяцы, отдыхать в сентябре во многих частях страны холодно. Также сейчас невозможно спрогнозировать вторую волну коронавируса, наступит ли она вообще. По прогнозам Смолина, возможно, что эта волна будет в октябре.

Политик напомнил, что по действующему закону школы и без того могут подвинуть начало учебного года.

Депутат подчеркнул, что принимать решение о переносе начала учебного года нецелесообразно. Однако, по мнению политика, в рамках регионов это необходимо обсудить на уровне законодательных собраний.

Ранее Жириновский предлагал перенести начало учебного года для студентов и школьников на 1 октября из-за коронавируса.