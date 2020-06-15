РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске с 16 июня начнут принимать заявления о голосовании по месту нахождения по поправкам, предлагаемым для внесения в Конституцию РФ, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 266 тысяч избирателей, для голосования откроют 139 участковых избирательных комиссий и два УИК в местах временного пребывания граждан. Ознакомиться с поправками, предлагаемыми для внесения в Конституцию России, можно будет в помещении для голосования.

«С 16 июня во всех участковых избирательных комиссиях Московской области (в том числе в Подольске – ред.) начнут принимать заявления о голосовании по месту нахождения. Заявления УИК будет принимать с 16 по 21 июня, в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 14:00», – говорится в сообщении.

Процедура голосования будет сопровождаться серьезными санитарными мерами: измерением температуры, выдачей масок и перчаток, а также одноразовых ручек, которые избиратели заберут с собой на память об этом важном политическом событии 2020 года.

Информационные материалы будут распространять избирательные комиссии. Также большая работа по оповещению жителей о предстоящем важном событии возложена на СМИ. Телефон территориальной избирательной комиссии города Подольска: 8(496)755-57-47.

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