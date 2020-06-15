РИАМО - 15 июн. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 14 639 штрафов, связанных с ошибкой номера при регистрации автомобиля в электронном пропуске, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 9 июня штрафы не выписывают, но продолжают отменять за ошибки при привязке машины к пропуску — всего отменили уже 14 639 штрафов», говорится в сообщении.

Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно, через портал mos.ru или avtokod.mos.ru. Время на создание документа - не более пяти минут.

Москвичам рекомендуют регулярно проверять наличие долгов по штрафам. Проверить задолженность можно в разделе «Услуги и сервисы» на mos.ru или на официальном сайте ФССП в разделе «Узнай о долгах».