РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Полина Хрулина стала обладателем диплома III степени Международного конкурса вокалистов «Песни Победы – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн. В этом году на участие в конкурсе «Песни Победы – 2020» было подано 13258 заявок из 10 государств.

«Люберчанка выступала в номинации сольное исполнение с песней «Плач матери». Поздравляем Полину и ее преподавателя Лилию Локтеву с прекрасным результатом!» – говорится в сообщении.