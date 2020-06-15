РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Полина Хрулина стала обладателем диплома III степени Международного конкурса вокалистов «Песни Победы – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Конкурс проходил в режиме онлайн. В этом году на участие в конкурсе «Песни Победы – 2020» было подано 13258 заявок из 10 государств.
«Люберчанка выступала в номинации сольное исполнение с песней «Плач матери». Поздравляем Полину и ее преподавателя Лилию Локтеву с прекрасным результатом!» – говорится в сообщении.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии