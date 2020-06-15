РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в порче камеры наблюдения при входе в подъезд, ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от руководителя жилищной управляющей компании о том, что неизвестный, использовав металлический предмет, умышленно повредил камеру видеонаблюдения при входе в подъезд дома на улице Федорова. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.