РИАМО – 15 июн. Доктор политических наук и бывший адвокат россиянина Виктора Бута, обвиненного в США за намерение осуществить торговлю оружием, Алексей Бинецкий, со скепсисом прокомментировал идею обмена американского гражданина Пола Уилана на Бута или Константина Ярошенко, по словам эксперта, обмену традиционно подлежат разведчики, передает Nation News.

Ранее зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что такой обмен может быть интересен для российской стороны.

«Касательно Бута и Ярошенко нужно понимать, что такие новости об обмене циркулируют достаточно давно и это именно спекуляция. Международно-правовых оснований и делового сотрудничества между разведками в этом случае нет, потому что обвинения Бута и Ярошенко уголовные, а в случае с Уиланом – это шпионаж», – сказал Бинецкий.

н добавил, что традиционно обмену подлежали разведчики, но в данном случае такой возможности нет с точки зрения правовых позиций. Касательно гуманитарных обоснований адвокат заявил, что с учетом взаимоотношений российского руководства и истеблишмента США – это не второстепенный вопрос, а третьестепенный.

Бинецкий не исключил ситуации, что спустя несколько лет Россия помилует Уилана, однако Трамп, по мнению эксперта, вряд ли пойдет на такой шаг в отношении Бута и Ярошенко. По словам адвоката, на сегодняшний день нет оснований для обмена.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и осудил на 16 лет колонии строгого режима. Защита заявляет, что Уилан стал жертвой провокации.

Ярошенко в США в 2011 году приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота оружия — портативных ракет «земля-воздух».