РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске автоинспекторы провели акцию «Безопасный двор», в ходе которой напомнили родителям и детям об опасности игры вблизи парковочных мест и раздали световозвращающие аксессуары, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В каникулярный период автоинспекторы организовали проведение акции «Безопасный двор». Полицейские обратили внимание родителей на необходимость постоянного контроля за поведением детей во время прогулок. Детям рассказали об опасностях, которые могут их подстерегать во дворе, опасности игры вблизи парковочных мест и подъездов, наглядно показали и разъяснили, по каким признакам можно определить начало движения автомашины задним ходом и в чем опасность нахождения пешехода позади транспортного средства», - говорится в сообщении.

Всем участникам акции раздали световозвращающие аксессуары, на дверных ручках припаркованных автомобилей разместили информационные дорхенгеры с соответствующими рекомендациями.

Проведение таких акций сейчас наиболее актуально, так как многие дети проводят это лето не в загородных и школьных детских лагерях, а гуляя во дворе. Это увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.