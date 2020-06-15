РИАМО - 15 июн. Прокуратура Москвы изучила и признала законным постановление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Алексея Навального, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»).

«По версии следствия, Навальный распространил заведомо ложные, унижающие человеческое достоинство комментарии в отношении ветерана Великой Отечественной войны Артеменко Игната Сергеевича», - говорится в сообщении.

Данная статья УК РФ не предусматривает наказание, связанное с лишением свободы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Ход и результаты расследования уголовного дела, которое ведет ГСУ СК России по Москве, находятся на контроле в столичной прокуратуре.