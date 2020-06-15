РИАМО – 15 июн. Сбой произошел в работе Instagram, пользователи столкнулись с трудностями при входе в соцсеть, сообщает Газета.ru.

Нарушения в работе Instagram зафиксировал портал Downdetector.

«О проблемах в работе сервиса заявили жители США (чаще всего в Нью-Йорке, Майами, Бостоне и Чикаго), Британии (Лондон), а также Испании (Мадрид)», – говорится в сообщении.

В России на сбой пожаловались пользователи из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга.

Помимо проблем со входом в Instagram, пользователи столкнулись с трудностями при загрузке медиаданных.